La dinamica dell’incidente di Casal Palocco | «La Lamborghini aveva la precedenza sulla Smart»

Leggi su open.online

(Di sabato 17 giugno 2023) Ladiè ancora un mistero. Lo scontro tra il Suve laForFour che ha causato la morte di Manuel Proietti, 5 anni, si è verificato all’incrocio tra via Archelao di Mileto e via Macchia Saponara. L’avvocato Francesco Consalvi, che rappresenta lo youtuber 20enne Matteo Di Pietro, ha detto che ladel suo assistitolain quel tratto. Intanto ieri il titolare della Skylimit Gabriele Morabito ha detto che non c’è stata nessuna irregolarità nel noleggio. Le perplessità erano nate immediatamente dopo l’incidente. La perquisizione a casa dell’indagato servirà a reperire altri video. La ricostruzione e la velocità «È giusto ...