La Curva Nord avverte l' Inter | Barella intoccabile

Le voci di una possibile cessione di Nicolò Barella, nel mirino di alcuni club di Premier League tra cui il Newcastle (offerta da 60 milioni di euro), hanno mobilitato gli ultras delladell'Inter, che in un messaggio sul loro profilo Instagram ufficiale hanno voluto esprimere la loro posizione sulla questione. "Interista nato. Presente e futuro. Intoccabile": è la frase ...6 Vietato toccare Nicolò Barella. È il messaggio che ladell'Inter ha fatto recapitare, via social, a Steven Zhang, presidente del club nerazzurro. Il tifo organizzato del club 19 volte Campione d'Italia ha postato sul proprio profilo Instagram ...Barella

Salernitana, odissea Curva Nord: la riapertura è lontana la Città di Salerno

Anche la Curva Nord si schiera contro la cessione di Nicolò Barella. Per il centrocampista sardo dell'Inter è arrivata in viale della Liberazione una prima proposta da una sessantina di milioni da ...Sono tanti i club della Premier che hanno messo gli occhi su Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è corteggiato da grandi club, ma l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei cent ...