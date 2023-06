La Cassa di Ravenna del presidente Abi Patuelli fa beneficenza agli alluvionati ma la finanzia pagando interessi al ribasso ai risparmiatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Bel modo di fare. Farla pagarealtri ma assumersene i meriti. È più o meno così che funziona il “bond sociale” offerto sul mercato dadi, titolo obbligazionario che serve (anche) per raccogliere fondi da destinareaiuti per glidella Romagna. La banca si impegna infatti a devolvere il 7% dell’importo collocato sul mercato. Per ora il valore complessivo dell’emissione è programmato in 10 milioni di euro: se i bond dovessero essere tutti sottoscritti, ai soccorsi dovrebbero andare circa 700mila euro. Attenzione però perché grazie allo “zuccherino” dellala banca offre su questo bond triennale, con scadenza a giugno 2026, un interesse di appena l’1% all’anno (in due versamenti semestrali da 0,5%). Emissioni con ...