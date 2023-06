La caduta di Padre Georg Da prefetto a semplice prete I motivi della fine

Il Santoha disposto che Monsignor Gänswein dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua Diocesi di origine'. 'Diocesi di origine' che è quella di Friburgo, in Germania. Quindi le ...e figlio avrebbero deciso di mollare la presa solo quando le urla del malcapitato stavano ... l'accusa di violazione di domicilio èsubito, visto che in quanto familiari della donna sia il ...... dopo una vita travagliata, con ildei suoi due ultimi figli, Melania e Mattia, che sono ... la figlia di Little Tony a 'Oggi è un altro giorno': 'in un baratro buio' Cristiana Ciacci si è ...

Vaticano, la caduta di Padre Georg. Da potente prefetto a semplice prete Affaritaliani.it

La Santa Sede si è liberata di Padre Georg Gänswein con un breve comunicato: “In data 28 febbraio 2023, Sua Eccellenza monsignor Georg Gänswein ha ...Funerali nella basilica di San Miniato al Monte di Firenze questo pomeriggio per l'attore e regista Francesco Nuti, morto a 68 anni lo scorso 12 giugno. A celebrarli padre Bernardo Gianni.