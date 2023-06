La Bce alza ancora i tassi | altro passo degli Italiani verso il confine sociale della povertà

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 giugno 2023) Sotto l’aspetto emotivo, con ieri gli italiani sono ritornati in larga parte allo stato in cui erano una settimana fa. L’ieri, giusto perché ritornassero con la mente a cose più terrene, è giunta loro, come a tutti i cittadiniEU, la notizia che in cuor suo ognuno temeva e respingeva, sperando fino all’ ultimo che sarebbe stata data più avanti nel tempo. Si intuisce facilmente che essa si riferisca, come era stato anticipato, a una cronaca già annunciata. Precisamente quelladecisioneBCE dire il costo dell’euro dello 0,25%, portandolo così al 4%. In più, giusto per augurare una buona estate agli europei, la Presidente dell’ Istituto CentraleEU, la signora Lagarde, nella stessa conferenza stampa ha annunciato che il trend...