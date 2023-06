Kyiv come Londra Le inutili bombe russe

Leggi su formiche

(Di sabato 17 giugno 2023) Nella prefazione del suo più celebre volume, Strategia, il politologo statunitense Edward Luttwak riflette su quanto il concetto di terrorismo e il concetto di strategia viaggino su due binari paralleli, definendo il primo autolesionistico, e quindi totalmente inadatto ad essere esaminato attraverso le lenti della seconda. L’utilizzo di metodologie terroristiche sia da parte di singoli gruppi che da parte di strutture militari non riscontra infatti a livello storico alcuna percentuale di successo; esse si sono anzi rivelate inefficaci, se non deleterie, nella maggior parte dei casi. Sin dai primi giorni della guerra, l’apparato militare di Mosca ha destinato parte delle sue risorse al bombardamento costante dei centri urbani. In parte per cercare di colpire le infrastrutture strategiche a livello energetico o comunicativo, o per danneggiare la catena di comando delle Forze di Kiev. Ma ...