nord delè proseguita anche oggi la protesta dei serbi locali, tornati a radunarsi davanti ai municipi di Zvecan, Leposavic e Zubin Potok per manifestare contro l'insediamento dei nuovi ...Solo un pareggio a reti inviolate per la Romania ieri sera a Pristina contro ilnelle ... La Romania è ora secondagruppo I a sette punti, a due punti dalla Svizzera: le due nazionali si ...La classifica vede in testa la Svizzera 9 punti, davanti a Romania (7), Israele (4),(3), Andorra (1), Bielorussia (0).girone D il Galles viene battuto in casa per 4 - 2 dall'Armenia ...

Kosovo: nel nord restano tensione e proteste dei serbi Agenzia ANSA

Nel nord del Kosovo è proseguita anche oggi la protesta dei serbi locali, tornati a radunarsi davanti ai municipi di Zvecan, Leposavic e Zubin Potok per manifestare contro l'insediamento dei nuovi sin ...La gara, valida per la qualificazione agli Europei, è terminata 0-0. Stasera in campo Gudmundsson con la nazionale islandese che gioca contro la Slovacchia ...