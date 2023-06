Kim ha accettato l’offerta | operazione vicino alla chiusura

(Di sabato 17 giugno 2023) Il futuro di Kim Min-jae sembra ormai segnato: il difensore del Napoli hala maxi offerta. Si avvicina la sessione estiva di calciomercato e i tifosi del Napoli son in attesa di scoprire quali saranno i movimenti della società campione d’Italia. L’obiettivo della dirigenza è quello di non perdere gli uomini chiave dello scudetto, su tutti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I due talenti offensivi sono seguiti da mezza Europa, ma il Napoli non vuole perderli visto anche l’addio ormai sempre più probabile di Kim Min-jae, altro protagonista assoluto dello scudetto. Il difensore sudcoreano ha una clausola rescissoria che supera i 50 milioni di euro valida per i primi quindici giorni di luglio che sarà pagata da un top club europeo. Kim Min-jae al Bayern Monaco, affare inIl futuro di Kim sembrava dover parlare la lingua inglese: ...

... non ha chiesto di blindareoffrendo contro - proposte indecenti ed hala linea di mercato della società Rudi Garcia . Il nuovo allenatore del Napoli, che trascorrerà il weekend a Roma ...L'allenatore a Napoli: ricomincia dal 4 - 3 - 3, è informato che la squadra è suscettibile di cambiamenti (daa Osimhen principali protagonisti dello scudetto possibili partenti), hala ...Che progetto avràGarcia "Magari gli è stato detto che vendono Osimhen e gli sono state proposte le alternative. Andrà via soloNon credo. Una persona che è andata a cena con Giuntoli ...

Garcia ha accettato la possibilità che Kim e Osimhen vadano via ... IlNapolista

De Laurentiis ha incassato i no di Luis Enrique, Italiano, Thiago Motta, Galtier è alle prese con il Psg, ecco che spunta il francese Rudi Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive di Garc ...Il Bayern favorito per il coreano: ora vale 60 milioni. L’attaccante è richiesto ma va via solo per una super offerta. I campioni però non smbilitano e puntano sui giovani ...