... distruggendo "un elicottero d'attacco nemico Ka - 52 e sette droni da ricognizione di livello operativo - tattico", secondo lo Stato maggiore delle forze armate di. Per vincere, però, l'Ucraina ...Gli investigatori tedeschi sono certi che ci siano i sostenitori didietro l'attacco, mentre ...su Odessa Davide Maria De Luca La pista ucraina La pista ucraina è emersa per la prima volta ...... "La Bielorussia ha ricevutoatomiche dalla Russia" Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina - Russia Punti chiave 08:51, "successo tattico nella ...

Kiev, 'bombe russe su Kherson, uccise 2 persone in 24 ore' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Nel giorno in cui il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, vola a San Pietroburgo per incontrare Vladimir Putin, dopo il meeting di venerdì con Volodymyr Zelensky per presentare il piano di pace pe ...