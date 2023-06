Kiev boccia la proposta di pace dei leader africani | “Sono interessati solo a sospendere il mandato di arresto per Vladimir Putin”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Nel giorno in cui il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, vola a San Pietroburgo per incontrare, dopo il meeting di venerdì con Volodymyr Zelensky per presentare il piano dipensato da un gruppo di Paesi, dalla città russa arriva un’apertura alle trattative di. Questa volta è la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ad affrontare l’argomento e per la prima volta entra nello specifico delle varie proposte giunte sul tavolo dei duenel corso dei mesi: i piani didi alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che potrebbero funzionare, ha infatti affermato nel corso del Forum economico. “Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, tutti gli Stati e le figure pubbliche, perché molte proposte ...