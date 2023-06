Kathleen Folbigg | Come la scienza ha scagionato la donna accusata di omicidio dei suoi quattro figli

... colpita diga vicino a Kherson: scambio di accuse tra Kiev e Mosca IL CASO GIUDIZIARIO Fotogallery - Dubbi sulla colpevolezza: liberata, 'la peggiore serial killer d'Australia' ...... colpita diga vicino a Kherson: scambio di accuse tra Kiev e Mosca IL CASO GIUDIZIARIO Fotogallery - Dubbi sulla colpevolezza: liberata, 'la peggiore serial killer d'Australia' ...... colpita diga vicino a Kherson: scambio di accuse tra Kiev e Mosca IL CASO GIUDIZIARIO Fotogallery - Dubbi sulla colpevolezza: liberata, 'la peggiore serial killer d'Australia' ...

Scagionata Kathleen Folbigg, condannata per aver ucciso i figli Agenzia ANSA

Folbigg – descritta in passato dalla stampa anglosassone come la peggior serial killer donna australiana – ha passato 20 anni in prigione professandosi sempre innocente prima di essere assolta.