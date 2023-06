Kataleya scomparsa a Firenze | i tre testimoni e il rompicapo delle telecamere

Leggi su open.online

(Di sabato 17 giugno 2023) I carabinieri ieri hanno portato due donne che vivono all’hotel Astor aare sul caso di MiaAlvarez Chicillo, la bimba. In serata anche una terza persona è stata accompagnata in procura e ascoltata come persona informata sui fatti. La circostanza, insieme alla perquisizione di un garage, è l’unica novità emersa dalle indagini. Insieme alla discesa in campo dei Ros, che utilizzeranno le loro tecniche investigative per risolvere il caso. Per il quale è stato prelevato anche il Dna dei genitori, oltre a quello della bambina attraverso il sequestro di uno spazzolino. E mentre il padre Miguel Angel Romero è andato a cercarla in un campo rom, la pista privilegiata dagli inquirenti della Dda dirimane quella del sequestro di persona a scopo di estorsione. Per ...