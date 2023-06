Kataleya scomparsa a Firenze | al via lo sgombero dell’ex hotel Astor

Leggi su open.online

(Di sabato 17 giugno 2023) Le forze dell’ordine stanno sgomberando l’exin via Maragliano ada dove èuna bambina da una settimana. Sul posto numerose le forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il tratto della strada dove si affaccia l’exe la strada laterale, via Boccherini sono bloccate al traffico. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso, vi abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena. Intanto i carabinieri ieri hanno portato due donne che vivono all’a testimoniare sul caso di MiaAlvarez Chicillo, la bimba. I tre testimoni In serata anche una terza persona è stata accompagnata in procura e ...