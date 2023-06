Kata | via allo sgombero del palazzo occupato a Firenze

Leggi su tpi

(Di sabato 17 giugno 2023) Da questa mattina è in corso lodell’ex hotel Astor, lo stabilein via Maragliano ada dove sabato scorso è scomparsa la piccola, la bambina peruviana di 5 anni che nelabita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Ilera statonel settembre scorso, vi abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena. Gli occupanti che escono sono accompagnati dalla polizia: tra i primi alcune donne, un uomo e un bambino di origine sudamericana. Le operazioni si stanno svolgendo senza particolari problemi. Loè coordinato dalla questura che è presente anche con il dirigente e il personale della Digos. Sul posto anche i ...