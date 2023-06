Kata scomparsa a Firenze | via allo sgombero dell' ex hotel Astor

E' in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso èla piccola, la bambina peruviana di 5 anni che nel palazzo abitava con la famiglia. Il tratto della strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale, via Boccherini sono bloccate ...In queste ore è in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso èla piccola, la bambina peruviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. ( ...... la struttura occupata da decine di famiglie, dove viveva anchela bambina peruviana di 5 annidal primo pomeriggio di sabato scorso. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine. ...

Bambina scomparsa, sesto giorno senza Kata. Carabinieri all'ex Astor in un garage, due donne interrogate in procura LA NAZIONE

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – E’ in corso lo sgombero dell’ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie dove vive anche Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal primo ...In queste ore è in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che nel ...