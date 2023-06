Kata | in atto lo sgombero dell’ex hotel Astor a Firenze La bambina peruviana abitava lì

(Di sabato 17 giugno 2023) E’ inlo, lo stabile occupato in via Maragliano ada dove sabato scorso è scomparsa la piccola, ladi 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il trdella strada dove si affaccia l’exe la strada laterale, via Boccherini sono bloccate al traffico. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso, vi abitano per lo più famiglie di originee romena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

