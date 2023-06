(Di sabato 17 giugno 2023)a 14dadi. E’ la storia di, 14, californiano, già stato soprannominato il “ragazzo dei record”. E’ troppo giovane per bere alcol, per guidare l’auto e per votare. Ma dal prossimo mese di luglio sarà a tutti gli effetti un ingegnere di, l’avveniristica azienda aerospaziale gestita da. Intanto oggi, 17 giugno, l’adolescente nato nella Bay Area di San Francisco, ha concluso il suo percorso accademico alla Santa Clara University., 14, californiano (Instagram)E ha messo a segno un importante record: è ragazzo è il più giovane ...

Kairan Quazi, laureato a 14 anni e assunto da SpaceX di Elon Musk

