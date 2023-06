Juventus | sondaggi per Casadei del Chelsea | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 giugno 2023) Laavrebbe messo gli occhi sul centrocampista classe 2003 Cesare, di proprietà dele per sei mesi in prestito al Reading Laavrebbe messo gli occhi sul centrocampista classe 2003 Cesare, di proprietà dele per sei mesi in prestito al Reading. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sarebbe stato soltanto uno dei bianconeri per capire eventuali costi.