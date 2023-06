Juventus forte su Castagne Kulusevski resta al Tottenham | Chiesa sempre in bilico

(Di sabato 17 giugno 2023) La priorità del mercato in entrata in casa bianconera è il rinforzo della fascia destra, complice l’indisponibilità di De Sciglio fino a dicembre, e il probabile addio di Cuadrado. Per questo si stanno sondando diversi profili e, pare che nelle ultime ore, lasiasu Timoty, di proprietà del Leicester, con un passato nell’Atalanta.SU: ACCORDO VICINO? La trattativa per riportare in Italia il terzino belga, classe 1995, è già a buon punto. Avendo, infatti, incassato il gradimento del giocatore, lasta cercando di trovare l’accordatura con il Leicester, che chiede almeno 15 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Terzino dotato di grande spinta,è sbarcato in ...

Nella nuova ottica societaria la Juve preferirebbe Frattesi a Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio è sicuramente più esperto ed attualmente più forte, ...Il calciomercato della Juventus inizia con l'arrivo di grandi ex, perché adesso è arrivata la certezza che Chiellini tornerà in bianconero in questi giorni ...