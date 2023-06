No Mercy: lampo Prudnikov nel super test L'ucrainoi giochi, i bianconeri sono tanta robaNonostante la brusca frenata andata in scena tra aprile e gli scorsi giorni, perché laha deciso di non esercitare il diritto di riscatto in proprio possesso per 7 milioni più 2 di bonus, ...Il Milan sbanca Vinovo, diavolette nel segno di Stendardi e Di Falco Andata delle final eight piena di emozioni, Fabozzi nel finalele speranze Scudetto per la Juventus

Juve, si riapre la pista Fresneda: può arrivare con lo sconto ... Calciomercato.com

La Juve cambia pelle. Passo dopo passo, anno dopo anno. L'estate scorsa gli addii di Chiellini e Dybala, quest'anno ci sono altri senatori che possono lasciare Torino: uno su tutti è Juan Cuadrado; co ...• Ieri, venerdì 16 giugno, la Juventus ha trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kulusevski al Tottenham, Modric ha rifiutato la mega offerta dell’Al Hilal, l’Inter ha accelerato per ...