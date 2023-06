Juve | sanguinoso scippo all' Inter? Bomba di calciomercato | ecco il nome

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Lantus sta sondando il terreno per Cesare Casadei . Lo scrive la Gazzetta dello Sport , secondo cui il ds Manna ha un debole per il centrocampista che lo scorso anno è stato ceduto dall'al Chelsea per quasi 20 milioni. Casadei è reduce da un Mondiale Under 20 ...