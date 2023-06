Juve pronta ad investire su Giuntoli | ma ADL non ha gradito la richiesta del ds

Insomma, la rivoluzione rossonera èa partire, ma restano tanti punti di domanda che animano ... Laaspetta Giuntoli, intanto prepara la cessione di Vlahovic e incassa 30 milioni per ...La Juventus vuole trovare una sistemazione ad Arthur . Il centrocampista brasiliano è reduce dall'infelice esperienza al Liverpool e probabilmente proseguirà la propria esperienza in Premier League ...I bianconeri preparano lo scambio per riportare il talento italiano in Serie A. Ecco come si sta muovendo la Vecchia SignoraLa Juventus èa mettere a segno i primi colpi in vista della nuova stagione. I bianconeri sono intenzionati a cambiare molto e dovranno essere bravi a piazzare i tanti esuberi, che rientreranno dai prestiti. ...

"Su Arthur c'è l'Aston Villa: la Juve è pronta a trattare" Corriere dello Sport

Si allarga la trattativa tra Juventus e Chelsea. Il club inglese è interessato all'attaccante serbo Dusan Vlahovic, non incedibile per i bianconeri, pronti a valutare l'inserimento nell'affare di merc ...Il calciomercato della Juventus adesso è pronto per infiammarsi non appena apriranno ufficialmente i trasferimenti estivi. I tifosi aspettano con ansia novità e non potrebbe essere altrimenti, si vogl ...