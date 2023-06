Juve | Di Maria cerca squadra | spunta l'ipotesi di un romantico ritorno

1 Il Benfica ha fatto la sua mossa: sono stati avviati i contatti con Angel Di. L'ormai extornerebbe volentieri a Lisbona e avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze un top club europeo. Rifiutato, per ora, l'interesse dell'Inter Miami .Attacco: Chiesa sul mercato, si aspettano offerte ufficiali . Attacco Juventus: il mercato in ... In primis verrà smantellato quello che doveva essere il tridente dei sogni di quest'anno, Di-...Di, le altre squadre interessate Nonostante questo, per il ritorno di Diin Portogallo ci sarebbero due problemi di cui discutere: il suo alto stipendio e i problemi fisici che hanno ...

“Di Maria, dopo la Juve il Benfica Due grossi ostacoli per il ritorno” Tuttosport

Il Benfica ha fatto la sua mossa: sono stati avviati i contatti con Angel Di Maria. L'ormai ex Juve tornerebbe volentieri a Lisbona e avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze un top club ...Calciomercato Juventus, dalla Turchia arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro. Il domino che fa saltare il banco ...