Juve | Allegri vuole pescare dal Sassuolo ma non tra i giocatori

... a partire dalla posizione del tecnico Massimiliano. Per il momento confermato e che non si ... 2023 #Pogba ,almeno a parole mostra riconoscenza verso la #e,diciamo, ha usato parole dolci. #...Vlahovic è spinto verso l'addio alladopo un anno da dimenticare con. Il direttore sportivo Giovanni Manna nei giorni scorsi era a Londra per trovare una quadra con il Chelsea e ...La richiesta delle Foxes è di 15 milioni di euro, ma laproverà a ottenere uno sconto: si ... Incassato già il parere favorevole sia del calciatore e che di Massimiliano: l'esterno classe '...

Castagne Juve, Allegri è convinto: due opzioni per l'acquisto Juventus News 24

Tante incognite sul futuro della Juventus e diverse permanenze a rischio nella squadra bianconera: 'cacciato' via per direttissima ...Ecco 5 interrogativi per l’anno che verrà Che la Juventus abbia vissuto una stagione oltre modo problematica è acclarato da un fatto, che va al di là di qualsiasi valutazione da parte di Massimiliano ...