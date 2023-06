Jordan colpisce ancora | vendita miliardaria della sua squadra di basket | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) Michael, considerato il più grande e famoso giocatorestoria del Nba, ha raggiunto un accordo per vendere per 3 miliardi di dollari la sua quota di maggioranza negli Charlotte Hornets, ponendo fine a una gestione di 13 anni senza i successi che raccolse quando giocava nei Chicago Bulls. La leggenda delera l'unico proprietario di maggioranza afroamericanoLega. Il team sarà acquisito da un gruppo guidato da Gabe Plotkin e Rick Schnall, conche resterà socio di minoranza. L'imminente, che richiederà l'approvazioneLega, è stata rivelata da Espn. Nel 2010pagò 275 milioni per la sua quota di maggioranza nella franchigia, allora nota come Charlotte Bobcats.