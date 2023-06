Jessica Alves pronta al trapianto di utero | “Voglio un bambino nel mio pancione”

Leggi su biccy

(Di sabato 17 giugno 2023) In diverse occasioniha parlato del suo desiderio di maternità ed ha anche accarezzato l’idea di avere un figlio da Giacomo Urtis. In questi mesi la Barbie umana ha addirittura parlato di ‘di’ e si è dettaa sottoporsi a questa pericolosissima operazione. Ad aprileha contattato dei medici, che le hanno consigliato di pensare all’adozione o ad una madre surrogata e di aspettare che la medicina faccia altri passi in avanti prima di sottoporsi ad un intervento così rischioso come quello deldi. In ogni casonon vuole rinunciare al suo sogno e ha dichiarato che appena sarà possibile si opererà.: ...