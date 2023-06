L'All - Star Jaè stato sospeso dall'Nba per le prime 25 partite della prossima stagione. Il giocatore è reo di aver mostrato una pistola durante ...Tra le 1230 partite di regular season si è messo inPaolo Banchero, cestista con passaporto ... Protagonista in negativo è stato Ja, finito sotto i riflettori per dei video extra campo in ...L'All - Star Jaè stato sospeso dall'Nba per le prime 25 partite della prossima stagione. Il giocatore è reo di aver mostrato una pistola durante ...

Ja Morant mostra la pistola (due volte): i video incriminati La Gazzetta dello Sport

L’NBA emette 25 partite di sospensione alla star dei Memphis Grizzlies Ja Morant. Il giocatore non tornerà in campo fino a Dicembre.Dopo la notizia della sospensione, Ja Morant ha affidato ad un comunicato le sue scuse nei confronti della NBA, dei Grizzlies, di tifosi e sponsor ...