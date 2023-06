(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - A oltre 48 ore dall'inizio del nuovo down della posta elettronica dinon è ancora in grado di dare tempi per la risoluzione della sospensione dei servizi. Dalla notte tra il 14 e il 15 giugno le caselle esono ancora inaccessibili, a eccezione di quelle di posta certificata. Dopo i disservizi del 14 giugno dovuti a una manutenzione programmata, nel complesso è da oltre tre giorni che 9 milioni di utenti non possono inviare, né ricevere messaggi, ma nemmeno consultare l'archivio. Cosa è andato storto "Ci scusiamo anzitutto ancora una volta con i nostri utenti per il disagio recato dall'interruzione dei nostri servizi" si legge sul sito di, "Nelle ultime ore si è verificata ancora instabilità all'infrastruttura ...

ItaliaOnLine non sa quando le mail di Libero e Virgilio torneranno a funzionare AGI - Agenzia Italia

Eppure sui social gli utenti si stanno ancora lamentando del down. "Oggi Sabato 17 Giugno i servizi di posta @libero_it forniti da @italiaonline_it non sono ancora disponibili. Deve essere presa una ...Italiaonline ha emesso una nota stampa in cui si scusa nuovamente con i fruitori di Libero e Virgilio Mail, assicurando aggiornamenti nel corso della giornata. I due servizi di posta - e le email - ri ...