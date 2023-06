Italia-Olanda | Mancini | “Già iniziato nuovo percorso Fortuna che il Napoli ha preso l’allenatore…”

(Di sabato 17 giugno 2023) “Io scoraggiato dopo la sconfitta con la Spagna? Perche ilhal’allenatore, sennò… Ero dispiaciuto per aver perso e non essere andato in finale, ma è tutto come prima. Retegui? Certo che giocherà, era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi e ci saranno dei cambi. Domani è sempre una partita internazionale importante, anche se non conta per il primo posto giocheremo per vincere”. Lo ha detto il ct dell’, Roberto, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’a Enschede valida per il terzo posto in Nations League: “Domani si chiude un’era? Posso dire che ilè già, siamo arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo giovane. Poi ci ...

Gli azzurri scaldano i motori in vista della finale per il terzo posto della Nations League , con l'che affronterà, alle 15, i padroni di casa dell'. Dovrebbere esserci spazio diversi giocatori della cosiddetta linea verde nell'undici che schiererà Roberto Mancini . 'Tocca a noi ...ENSCHEDE () - Gli azzurri scaldano i motori in vista della finale per il terzo posto della Nations League, in programma domani pomeriggio a Enschede, in. L'affronterà, alle 15, i ...... dopo Bulgaria e Repubblica Dominicana, battono 3 - 2 l'nella Pool 3 in corso ad Hong Kong. ...con due attacchi vincenti consecutivi e l'ace decisivo che ha consegnato la partita all'. Con ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19: L'appuntamento è per domani alle 14.30 per Italia-Cina. Grazie per averci seguito e buona giornata! 13.18: per l'Italia 26 punti di Sylla, 23 di Nwakal ...Ancora un quinto set che arride alle azzurre dopo una lunga lotta con le orange. Finisce 3-2 (22-25; 25-22; 25-21; 18-25; 19-17) per Sylla e compagne la terza sfida asiatica della nostra nazionale che ...