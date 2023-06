(Di sabato 17 giugno 2023) Nella quinta giornata della Pool 3 delladi, sabato 17 giugno, alle ore 11.00ne, al Coliseum di Hong Kong, l’affronterà l’. Attualmente in classifica generale le azzurre occupano la nona piazza con tre vittorie in sei partite, mentre le neerlandesi sono 14me con un solo successo. Le azzurre sono a ridosso dell’ottava posizione, che garantirebbe la qualificazione per le Finals: con un successo nel match dil’potrebbe affrontare con maggior serenità la sfida, molto difficile, indomani contro la Cina. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la ...

Italia-Olanda in tv oggi, Nations League volley femminile: orario, programma, tv, streaming OA Sport

