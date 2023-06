Italia | Mancini netto | 'Buttati fuori dal Mondiale in maniera ingiusta'

Roberto, alla vigilia di- Olanda, smentisce con decisione le voci di una sua presunta insoddisfazione e voglia di lasciare la panchina azzurra. Il ct, anzi, rilancia rispondendo a chi ...Commenta per primo Intervistato da Sky Sport prima della finale per il terzo e quarto posto contro l'Olanda, il CT dell', Roberto, ha parlato così: 'Il nuovo percorso è già iniziato. Siamo arrivati alle final four in Nations League , con un gruppo giovane, con età media bassissima. Viste le numerose ...Lo ha detto il ct dell', Roberto, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Olanda a Enschede valida per il terzo posto in Nations League: 'Domani si chiude un'era ...

Mancini rivoluziona l'Italia con l'Olanda: in formazione Retegui e non solo Corriere dello Sport

Il commissario tecnico intervenuto in conferenza stampa ha respinto le critiche mosse verso la sua Nazionale E’ subito sfumata la prima possibilità di riscatto capitata alla Nazionale Italiana di Robe ...(ANSA) - ROMA, 17 GIU - 'Per fortuna che il Napoli ha annunciato l'allenatore...Ma quella della mia presunta infelicità è una storia senza né capo ...