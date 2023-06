Italia | Mancini netto | ‘Buttati fuori dal Mondiale in maniera ingiusta’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 giugno 2023) 2023-06-17 17:10:00 Arrivano conferme: Intervistato da Sky Sport prima della finale per il terzo e quarto posto contro l’Olanda, il CT dell’, Roberto, ha parlato così: “Il nuovo percorso è già iniziato. Siamo arrivati alle final four in Nations League, con un gruppo giovane, con età media bassissima. Viste le numerose competizioni in questo momento, abbiamo dovuto lasciare qualche giocatore all’Under 21 per le qualificazioni alle Olimpiadi”. SUL PERCORSO FATTO FINORA: “Credo sia stato bellissimo, c’è stata la parentesi delda cui siamo stati buttatiingiustamente. Siamo arrivati in semifinale di Nations League per la seconda volta consecutiva, esserci arrivati è già un’ottima cosa. Poi certo, quando ci sei vuoi vincere”. SUL SUO RUOLO DI CT: “Essere il ct è una cosa ...