Italia | Mancini | «Domani gioca Retegui e cercheremo di vincere»

(Di sabato 17 giugno 2023) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Olanda Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Olanda. PAROLE – «? Sì, sicuro. Era prevista una partita per uno, itori sono stanchi, non sono al 100%. Nei giorni in cui abbiamo lavorato abbiamo cercato di recuperare… è una partita importante, cerchiamo dianche se non c’è il primo posto in ballo. Questa fase di qualificazione di Nations League è statata con calciatori giovani, che forse non conoscevate nemmeno. Il progetto è già partito. C’era il Mondiale under20, l’Under21… Avevamo Bastoni ...

ENSCHEDE (OLANDA) - Domani non si certifica la chiusura di un'epoca. Robertorivendica la filosofia della sua mission sulla panchina azzurra: lanciare tanti giovani per ...in campo un'con ...L'accusa di: "buttata fuori dal Mondiale" .spiega perché non ha puntato sui giovani . Primo argomento: i giovani. Perché l'ha affrontato la Spagna con senatori come ...22 Intervistato da Sky Sport prima della finale per il terzo e quarto posto contro l'Olanda, il CT dell', Roberto, ha parlato così: 'Il nuovo percorso è già iniziato. Siamo arrivati alle final four in Nations League , con un gruppo giovane, con età media bassissima. Viste le numerose ...

Mancini rivoluziona l'Italia con l'Olanda: in formazione Retegui e non solo Corriere dello Sport

Per la partita valida per il terzo posto della Nations League ci sono alcuni dubbi per il ct azzurro: sicuro del posto Retegui come annunciato in conferenza stampa ...Mancini ha parlato in conferenza stampa prima di Olanda-Italia, finale terzo posto della Nations League: cambi di formazione già annunciati e il ...