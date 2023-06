Isola | Ilary Blasi umiliata cosi | le domande choc dei concorrenti gelano il pubblico

Leggi su tvzap

(Di sabato 17 giugno 2023) Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty ImagesNEWS TV.dei Famosi: Marco Mazzoli e Fabio Alisei mettono in crisicon una serie dipersonali. Durante la semifinale dell’dei Famosi, Marco Mazzoli ha avuto una gradita sorpresa con l’arrivo del suo amico Fabio Alisei. L’inseparabile coppia dello Zoo di 105 si è ritrovata in Honduras per una sfida speciale. Il gioco prevedeva che Marco, bendato, cercasse di riconoscere i naufraghi. Dopo due tentativi, è stato ammesso Fabio Alisei, e alla fine Marco è riuscito a riconoscerlo dopo aver toccato naso, barba e braccia. Leggi anche: “dei Famosi”, l’orrore contro Cristina Scuccia: la concorrente non si trattiene più e sbotta Leggi anche: «...