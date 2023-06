Isola dei Famosi | Margot Ovani convola a nozze

(Di sabato 17 giugno 2023), ex concorrente de L’dei, si è sposata lo scorso 14 giugno con il suo compagno Massi. Ecco le parole e gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram e condivisi con i follower. L’amore con Massi Dopo la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Valenza,ha conosciuto il L'articolo

Ascolti TV,Famosi nona puntata del 16 giugno : come sono andati i dati auditel del penultimo appuntamento all'insegna del reality condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset ...L'Famosi ( Canale 5 ) ha vinto la serata raccogliendo, però, ascolti tutt'altro che entusiasmanti. Complice anche lo spostamento di giorni di messa in onda in palinsesto, dovuto alla morte di ...... Posta Fibreno, Sora, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Arce edel Liri. Le parti offese, rappresentate dai curatori specialiminori, sono 12. Sono assistite dagli avvocati Nicola ...

"L'Isola dei famosi", Ilary Blasi torna a scherzare sui Rolex di Totti con lo "Zoo di 105" TGCOM

L'Isola dei Famosi 2023 ha i suoi finalisti: dopo prove e sfide sono sei i naufraghi pronti a giocarsi la vittoria finale nel reality show di Canale 5 ...La semifinale del reality di Canale 5 si divide tra i nomi dei finalisti, lo scontro tra Vladimir Luxuria ed Helena Prestes e, soprattutto, una battuta iconica sui Rolex a Ilary Blasi ...