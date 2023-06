Isola dei Famosi | le pagelle | Marco Mazzoli voto 8 | senza freni Helena Prestes voto 4 

Sull'annosa vicendaRolex che la vede guerreggiare con l'ex marito, Francesco Totti , ora ecco piovere l'ironia di Ilary Blasi . La conduttrice de L'Famosi è stata infatti provocata dai protagonisti de Lo zoo di 105 , tutti insieme appassionatamente per seguire l'arrivo in Honduras nel reality in onda su Canale 5 di Fabio Alisei , il ...E non c'è bisogno di essere siciliani per capirlo, anche se dalle parti dell', dove i voti ... Per non parlare poivari piccoli colonnelli e soldati di provincia che si portano dietro i loro ...Canale 5, con la semifinale dell'Famosi ha intrattenuto 1.977.000 spettatori, con uno share del 16,5%. Rai 2 ha mandato in onda i primi episodi della miniserie spagnola Tutti mentono che è ...

"L'Isola dei famosi", Ilary Blasi torna a scherzare sui Rolex di Totti con lo "Zoo di 105" TGCOM

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di aprire la semifinale del reality omaggiando con un lungo e forte applauso l’ex Premier e fondatore di Mediaset Silvio Berlusconi ...Su Rai 1 l'evento 'Arena di... Il Corriere della Città 17-06-2023 07:53 SPETTACOLO Ascolti tv semifinale Isola dei Famosi e Arena di Verona 100 anni in una notte, chi ha vinto ieri Dati Auditel e ...