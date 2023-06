Isola dei Famosi | i nominati della puntata 16 giugno | le nomination

La semifinale dell'Famosi 2023 , andata in onda venerdì 16 giugno, non poteva che iniziare così: con un omaggio al fondatore di Mediaset, padre putativo di tutti i personaggi che popolano la rete. Un lungo e ...Tira una brutta aria per Helena Prestes . La provocatrice per eccellenza di questa edizione dell'Famosi ha fatto saltare i nervi a Vladimir Luxuria durante la semifinale di venerdì 16 giugno, ed è finita all'ultima spiaggia con la Caldonazzo., l'omaggio di Ilary Blasi a Silvio ...Helena Prestes è l'eliminata della semifinale dell'Famosi, la diretta della semifinale di venerdì 16 giugno 23.45 Si volta pagina, Cristina nei giorni scorsi è tornata a parlare della sua persona speciale. La Scuccia in postazione ...

Nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi del 16 giugno scopriamo i nominati e dunque chi andrà in nomination ...Gian Maria è approdato all'ultima spiaggia con Alessandra e ad attenderli c'è Nathaly. Il naufrago ha scelto di non proseguire.