Isola dei Famosi 2023 replica semifinale 16 giugno su Mediaset Extra e in streaming

(Di sabato 17 giugno 2023)dei16Nona puntata de L’dei, ovverodell’edizione 17. In questa puntata è arrivato il verdetto più importante, l’elezione dei finalisti. La serata è iniziata subito con il televoto tra Helena e Gian Maria vinto da quest’ultimo. Helena va nell’altraper sfidare Nathaly nel televoto flash. A quel punto Nathaly Caldonazzo rientra in gioco sconfiggendo nettamente Helena Prestes al televoto con il 71% delle preferenze. Luca Vetrone e Marco Mazzoli conquistano un posto in finale con 2 prove di coraggio. Nell’altro televoto flash Andrea Lo Cicero è il quinto finalista (preferito a Cristina). E infine il televoto a 3 ...

La semifinale dell'Famosi 2023 , andata in onda venerdì 16 giugno, non poteva che iniziare così: con un omaggio al fondatore di Mediaset, padre putativo di tutti i personaggi che popolano la rete. Un lungo e ...

A causa del lutto mantenuto dalle reti Mediaset per la scomparsa di Silvio Berlusconi, la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 è stata posticipata a questa sera 16 giugno 2023. Dunque è toccato ad Il ...Tutto è pronto per la semifinale dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Chi sarà il prossimo eliminato e chi… Leggi ...