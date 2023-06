Isola 17 | l’opinione di Chia sulla semifinale

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 giugno 2023) Sarà che dopo sette mesi di lenta agonia di Gf Vip 7 anche una maratona di Medicina 33 sull’alluce valgo mi sarebbe probabilmente sembrata entusiasmante, eh. Però non mi capacito di come un’edizione de L’dei Famosi le cui prime puntate mi erano parse godibilissime e il cast sembrava poterci regalare qualche dinamica succosamente trash si sia andata ad afflosciare in maniera così clamorosa sul finale, appiattendosi sull’appassionantissimo (…) “mistero della persona” di Cristina Scuccia, sulle ventordici sorprese a Marco Mazzoli e soprattutto su quel (francamente inguardabile) “tutti contro Helena Prestes” che aveva già stancato un mese fa. Cioè, macchedueppalleoh. Sicuramente l’inaspettata quanto inesorabile moria di concorrenti che ha colpito l’17 ha largamente contribuito alla perdita di appeal di questa edizione. Ma è praticamente ...