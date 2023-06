Invasione tedesca a San Siro

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 17 giugno 2023) Archiviato il 140° derby italiano, il tre anni Goldenas riparte da Sancontro gli anziani nel Premio "Gran Premio di Milano". Trasferta intrigante per la due anni Royal Mylea, in scena a Chantilly (Francia) in un GR3 sulla distanza dei 1.200 metriUn ricco fine settimana tra Sircacusa, Chilivani, Chantilly, Milano, Merano e Livorno.