Intitolati a Enzo Tortora i giardini di Piazza Dante | “Bergamo ha un debito con la sua famiglia”

(Di sabato 17 giugno 2023). Idella rinnovata, davanti alla Procura, sono stati. La cerimonia si è tenuta nella serata di sabato (17 giugno) alla presenza del sindaco Giorgio Gori, della figlia di, Gaia, e dell’assessore Giacomo Angeloni. “ha uncone la sua” ha dichiarato il sindaco prima delo svelamento della targa. Già nel 1992 era stata posta una lapide, che fu trafugata a inizio anni duemila, e fu piantato anche un albero in suo onore. “Lo si accusava di essere un trafficante di droga, secondo parole di pentiti di camorra che vennero creduti: tanto bastò per farlo precipitare. Venne dipinto ...

E l'anniversario è stato ricordato anche a Bergamo, dove alla presenza della figlia Gaia, il sindaco Giorgio Gori ha intitolato ad Enzo Tortora i giardini di Piazza Dante. Nel pomeriggio di oggi (sabato 17 giugno), i giardini di Piazza Dante a Bergamo verranno intitolati alla memoria di Enzo Tortora, noto volto delle tv degli anni Settanta e Ottanta che fu protagonista di uno dei più famosi e vergognosi casi di malagiustizia in Italia.

Esattamente 40 anni fa, era il 17 giugno 1983, Enzo Tortora usciva ammanettato, ripreso dalle telecamere, dall’hotel Plaza di Roma con l’accusa di essere un camorrista. Dopo essere stato sottoposto ad ...40 anni fa veniva arrestato a Roma Enzo Tortora con l'accusa di camorrista. Venne poi assolto da ogni accusa 4 anni dopo, ma i segn ...