Inter | tre cessioni da chiudere prima del ritiro | le mosse nerazzurre

...una finale di Champions decisamente anonima (forse più per meriti dell'), è stato in grado di segnare 52 reti in 53 partite nella sua prima stagione con la maglia bianca ed azzurra dopo le...Nelle ultimestagioni ha guidato la Fiorentina Primavera diventando re di coppe:i successi in Coppa Italia, due le Supercoppe (l'ultima a gennaio, battendo l'di Chivu). Le finali ...... tra lunedì e mercoledì, per provare a chiudereoperazioni a prescindere dalla vicenda Frattesi . Si tratta di Samuele Mulattieri (attaccante classe 2000 rientrato all'dopo l'ottima ...

Inter: 3 casi da risolvere sul mercato | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Un esempio Erling Haaland costerebbe circa 245 milioni di euro nel caso in cui qualcuno volesse bussare alle porte del Manchester City ...tre i successi in Coppa Italia, due le Supercoppe (l’ultima a gennaio, battendo l’Inter di Chivu). Le finali disputate sono state ben otto, ma l’ultima ha lasciato il retrogusto più amaro. Solo ai ...