Commenta per primo Il Chelsea sta pensando di proporre uno scambio all': Lukaku per Barella . È questa, secondo il Corriere dello Sport, l'ultima idea dei Blues.L'idea dell'a centrocampo: Marco Verratti dal PSG La stagione del centrocampista italiano con ... il calciatore sarebbe già statoal Manchester City come contropartita tecnica per ...Bisseck dovrebbe avere un ingaggio da 800mila euro annui L', dopo aver gettato le basi per ... Pare che il sodalizio nerazzurro abbiaun ingaggio da 800mila euro stagionali per un ...

Inter, proposto uno scambio per Barella | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, nell'assemblea di ieri della Lega di Serie A si sarebbe discusso di creare un torneo alla memoria di Silvio Berlusconi. Secondo ...Tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista protagonista di una grande stagione con i neroverdi, ora al centro del mercato ...