Inter | il Chelsea per Lukaku vuole Barella

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilavrebbe chiesto il centrocampistaper poter lasciare andareall’, ma i nerazzurri non sono d’accordo Ilavrebbe chiesto il centrocampistaper poter lasciare andareall’, ma i nerazzurri non sono d’accordo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio avrebbero chiesto 70 milioni per il classe ’97.

... ecco che invece spunta la richiesta a sorpresa del. QUANTO VALE - Di fronte a tale probabilità, la posizione dell'è chiarissima: dovesse arrivare l'offerta giusta, anche Barella può ...Spazio in alto all', con la notizia bomba: 'Barella per Lukaku', ovvero la richiesta fatta dalai nerazzurri.'Tuttosport', infine, è a tutta pagina sulla cessione di Kulusevski al ...... l'si è buttata velocemente su uno degli obiettivi individuati da tempo per completare il ... E in attesa di capire quali saranno i margini per arrivare anche a Kalidou Koulibaly del, per ...

Il Chelsea all'Inter: "Volete Lukaku Dateci Barella!" Corriere dello Sport

Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno intavolato una fitta trattativa con il Chelsea per il possibile trasferimento ... in merito all'ex centrocampista dell'Inter ...Nell’ultimo vertice con la società, Simone Inzaghi ha chiesto di non vendere nessuna delle colonne della squadra. Zhang ha preso nota ma, molto probabilmente, un’altra estate di passione attende i tif ...