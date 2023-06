Inter | il Chelsea ha socchiuso la porta per Koulibaly E l'Al-Hilal prova l'inserimento

L'però non ne ha di incedibili e, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe lasciarlo partire . La pistapare essersi raffreddata, nonostante i tanti incastri tra i due club. ...La mezz'ala exè finita nei radar del club bianconero. Discussioni con il, possibile affare clamorosoMiglior marcatore al Mondiale Under 20, con l'Italia di Nicolato sconfitta solo in finale dall'...Leggi anche Lukaku, la maglia numero 9 dell'entro il 30 giugno: lui ci crede. E ilprende Jackson... La Curva Nord blinda Barella: 'Interista nato. Presente e futuro. Intoccabile' ...

Asse Inter-Chelsea, il difensore è a Milano: indizio UFFICIALE CalcioMercato.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'Inter sta cercando un nuovo portiere, ma questo non significa che André Onana sia in uscita: si muoverebbe solo con offerta monstre ...