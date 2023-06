Inter | il 20 giugno parte la campagna abbonamenti per la Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) Si è appena chiusa una stagione da record assoluto per San Siro, che ha certificato il legame unico tra l’e i suoi tifosi: sono stati quasi 2 milioni coloro che si sono recati allo stadio nel 2022/, con una media spettatori che ha superato quota 70.000 per ogni incontro casalingo. E allora l’si prepara già per la prossima stagione:lain vista della. La conferma posto per gli abbonatiA 2022/prenderà il via alle ore 14.00 di martedì 20e si concluderà mercoledì 28. Sarà poi possibile cambiare il posto nello stesso settore già rinnovato o, qualora non si volesse confermare quello ...