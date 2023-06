Inter | forte concorrenza per Lukebakio | prezzo fissato

(Di sabato 17 giugno 2023) Aumenta laper Dodi, attaccante dell'Hertha Berlino - assistman del gol di Lukaku in Nazionale - finito nel mirino...

Da sette, invece, la stagione di Dzeko; il centravanti bosniaco, complice anche l'età, ha avuto un momento di flessione ma è stato un giocatore fondamentale per l'. Dzeko (LaPresse)...... ma l'per lui non è una questione economica: al Chelsea guadagnerebbe 12 milioni più bonus, a Milano 8,5 più bonus. Nel capoluogo lombardo sta bene, si sente amato e ha pure ildesiderio, ...In caso di cessione di Andre Onana l'valuta nuovi portieri. Uno dei profili maggiormente accostati a difendere la porta nerazzurra è David Raya: spagnolo, classe 1995 ed attualmente sotto contratto con il Brentford. L'estremo ...

Inter, Barella tra le voci di mercato: forte reazione del tifo nerazurro Corriere dello Sport

L'attacco dei nerazzurri è finito sulle spalle di Lautaro; la grande delusione, dal punto di vista offensivo, è stato Lukaku.Romelu Lukaku ha solo l'Inter nella testa. Come riportato da Gazzetta.it, Big Rom al momento pensa soltanto alla possibilità di tornare a vestire presto la maglia numero 9 ...