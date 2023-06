Inter | Dumfries | “Orgoglioso di essere qui Non ho motivi per andare via”

(Di sabato 17 giugno 2023) “Sono moltodi giocare per l’, questi due anni sono stati fantastici e sono molto”, esordisce così Denzelai microfoni di Sky Sport. “Oggi il calcio è molto dinamico: i giocatori vanno e vengono. Io non hopervia. Amo l’, ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà”. SportFace.

Alla vigilia del match, in conferenza stampa, si sono dichiarati 'pronti' per la sfida contro gli azzurri il ct Orange Ronald Koeman e il laterale dell'Denzel. 'Contro la Croazia ...Servirebbe qualcosa in più invece per far partire, ma anche in questo caso l'è disposta ad ascoltare chiunque si dimostri interessato. L'olandese si è rivelato un acquisto azzeccato, ...Il principale indiziato a lasciare l'nella prossima estate sembrerebbe essere Denzel; il laterale olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea che sarebbe pronto a ...

Dumfries: "Contro l'Italia partita speciale. Nello spogliatoio Inter le finali di UNL tema caldo" Fcinternews.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Denzel Dumfries accompagna Ronald Koeman nella conferenza stampa della vigilia della finale per il terzo posto della Nations League contro l'Italia in programma domani pomeriggio. Per il ...