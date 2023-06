Inter | Corriere dello Sport | il Chelsea offre Lukaku in cambio di Barella

(Di sabato 17 giugno 2023) Secondo quanto riportato dal, ilha proposto all’uno sdi cartellini tra Romelue Nicolò. Un’offerta inaspettata per i nerazzurri, che stavano parlando con i Blues del prolungamento del prestito dell’attaccante belga ma non pensavano che ilchiedesse di inserire nella trattativa. Come ormai noto, il centrocampista italiano non è incedibile, anche perché ha tanto mercato e i proventi di una sua cessione permetterebbero all’di muoversi molto più liberamente sul mercato, investendo innanzitutto su Frattesi. Appare improbabile, tuttavia, che il club se ne privi all’no di uno scon ...

Ildello Sport ipotizza le possibilità dei club italiani, e quindi anche del Napoli, in ... Atalanta e Fiorentina sono sicuramente in una posizione migliore rispetto a Juventus,e alle ...La Signora risponde infatti all'approccio significativo dell'e resta in corsa al pari di Milan , che ha in programma un meeting con il Sassuolo la prossima settimana, e la Roma , che vanta ...Il 'dello Sport', invece, apre con la blindatura di Osimhen da parte del Napoli, 'primo regalo per Garcia'. Spazio in alto all', con la notizia bomba: 'Barella per Lukaku', ovvero la ...

Theo Hernandez assalto di Manchester City, United e Liga. Milan ascolta offerte Corriere della Sera

L'Inter ha bussato alla porta del Chelsea per trattenere Romelu Lukaku in prestito e aggiungendo al pacchetto pure Kalidou Koulibaly, i Blues hanno rilanciato proponendo uno scambio ...Tutti pazzi per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo nato il 22 settembre 1999. L’Inter lo insegue da tempo, mentre Juventus, Lazio, Milan e Roma monitorano la situazione. Il Sassuolo ha già ...