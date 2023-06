Inter | centrocampo da paura | Frattesi più i fantastici 4 ed un quinto

Leggi su inter-news

(Di sabato 17 giugno 2023) L’sta per costruire undi primissimo ordine per la prossima stagione. Ai quattro big di Inzaghi, si sta per aggiungere ancheVA DI CORSA ? L’sta accelerando sul mercato. A sette giorni esatti dalla finale di Champions League, il club nerazzurro non sta perdendo tempo e punta già a definire la rosa della prossima stagione. Mancano ancora diversi tasselli da incastrare. Il discorso attacco con molta probabilità sarà ultimato a luglio inoltrato. Con un Romelu Lukaku in bilico tra Beneamata e Chelsea ed un Edin Dzeko (con Joaquin Correa) più out che in alla causa nerazzurra, Marotta e Ausilio dovranno attuare una sorta di restyling offensivo. Ciò richiederà anche del tempo. Ma in questo primissimo scorcio di calciomercato, l’ha già fatto intravedere la sua filosofia e ...